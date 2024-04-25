خاص وبالفيديو - وليد توفيق يكشف عن مفاجأة لـ" الفن " .. وهذا ما قاله عن هاني شاكر ومصطفى كامل وصباح الجزائري

ميرنا وليد - بيروت - هو ليس فناناً عادياً، بل هو صاحب أرشيف فني يُحتذى به، وما زال بأوج عطائه، يغدق علينا أجمل الأعمال الغنائية.



نتكلم عن الفنان وليد توفيق، صاحب أغاني: "إنزل يا جميل، تيجي نقسم القمر، أصحاب السعادة، طير صغير"، وغيرها.

موقع "الفن" التقى بالفنان وليد توفيق، وتحدثنا معه عن زيارة نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل الى لبنان، وعن المقارنة من ناحية تولي رئاسة النقابة بين الفنان هاني شاكر الذي ترأسها سابقاً ومصطفى كامل، وعدنا مع وليد توفيق بالذاكرة إلى ديو "بعدو الحليوة" الذي جمعه بالممثلة السورية صباح الجزائري، كما كشف لنا وليد توفيق عن مفاجأة.

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