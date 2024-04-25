أيمن عدلي: محو الأمية الرقمية وتنمية التبادل الثقافي بين الدول الأفريقية تعزز مفهوم الوعي

ياسر رشاد - القاهرة - تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والإرهاب: تحديات عالمية جديدة" ألقى الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين وعضو اتحاد الصحفيين الإفريقيين، محاضرته ضمن فعاليات الدورة 58 لاتحاد الصحفيين بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، وقد استعرض فيها طبيعة متغيرات الأمن السيبراني في القارة السمراء وكيف تفيد متغيرات استخدام الانترنت بالإيجاب والسلب على القارة، وتداعياتها في صناعة الفتن.

واستكمل عدلي في الشق الثاني من محاضرته دراسة حالة تفصيلية الرقمنة وصناعة الإرهاب في دول القارة متطرقا لآليات بناء خطاب إعلامي وقائى يسهم في خلق الردع الذاتي لدى المواطنين، مستغلا وجود شباب الإعلاميين من القارة لتأسيسهم على مداخل متكاملة فيما يتعلق ببناء استراتيجية متكاملة للإفادة الإعلامية الحقيقية من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الدورة التدريبية في نسختها الأخيرة يشارك فيها عدد كبير من كبرى الشخصيات الإعلامية والسياسية والاقتصادية المصرية ورجال العمل الوطني التنموي ومن هؤلاء السفير محمد حجازي والسفير أحمد حجاج والدكتور أسامة الديب والمهندس هيثم حسين وغيرهم من النخب الفكرية والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس.

وتتواصل فعاليات الدورة التدريبية الثامنة والخمسين لاتحاد الصحفيين الأفريقين بالقاهرة، والتي تمتد لمدة أسبوعين بمشاركة العديد من الدول الأفريقية منها مصر والكونغو الديموقراطية وكينيا وغانا ونيجاريا وتشاد وتنزانيا والمملكة المغربية وغيرها .