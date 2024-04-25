باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق مع الـ”بلوغر” نادين طارق بتهمة بث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة “تيك توك” متضمنا صورا خادشة للحياء وألفاظا منافية للآداب العامة.

وأظهرت التحقيقات أن نادين طارق قامت ببث هذه المقاطع عبر منصة “تيك توك”، والتي تضمنت محتوى يخل بالآداب العامة ويتضمن صورًا غير لائقة.

وتم حبسها لمدة 4 أيام في انتظار استكمال التحقيقات.

ووفقًا للتحقيقات، يدعى المتهمة آية طارق، المعروفة بنادين طارق، وتبلغ من العمر 32 عامًا، وتقيم في منطقة حدائق الأهرام.

وقد اعتادت على إثارة الجدل من خلال نشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. تم القبض على البلوغر من قبل الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة بعد رصد مقاطع فيديو تحتوي على مضامين وإشارات تتعارض مع الآداب العامة.

وبعد فحص هاتفها المحمول، تبين وجود مقاطع فيديو مختلفة تم بثها على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن محتوى يخالف الآداب والمبادئ العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على بلوغر مصرية شهيرة لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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