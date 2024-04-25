أظهر مقطع فيديو مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي للمزاح بين المشهور الكويتي يعقوب بوشهري وصديقته سارة الودعاني.

وفي الفيديو، قال بوشهري للودعاني بطريقة مرحة “لاتعرضين جناط للبيع تورطينا”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد يعقوب بوشهري لـ ساره الودعاني: لاتعرضين جناط للبيع تورطينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.