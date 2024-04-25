بالصور- كيم كارداشيان تلتقي على العشاء مع زوجها السابق كانيي ويست و إبنتهما نورث.. وسعر خيالي لإطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مجموعة من الصور و مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص أثناء إجتماعها مع إبنتها نورث ويست و زوجها السابق النجم العالمي كانيي ويست على العشاء مع الأصدقاء، وظهرت كيمبلوك رائع حيث كانت تلبس كروب توب باللون الأسود من دار أزياء Miu Miu وصل سعرها إلى 1,229 دولار،مع تنورة طويلة من الفرو الأسود طويلة، و معطف من الفرو الأسد أيضاً من دار أزياء Prada وصل سعره إلى 13,000 دولار، و تركت كيم شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهت من خلاله جمال وجهها.



و كانت عايدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان شقيقتها كورتني في يوم ميلادها من خلال صورة تجمعهما مع أختهما كلوي أثناء إستمتاعهم بعطلتهم على الشاطئ، و علقت كيم على المنشور بالقول: "عيد ميلاد سعيد الملكة كورتني، لا يوجد أحد على هذا الكوكب قضيت معه وقتًا أطول ولدي نفس الذكريات مع نشأتي أكثر منك وأنا أعتز بهم جميعًا. لقد كانت مشاركة الغرفة والأصدقاء والسيارات وحياتنا معًا لمدة أربعة عقود هي الرحلة الأكثر سحراً لوجودك بجانبي. أحبك ولا أستطيع الانتظار لمدة 45 عامًا أخرى معًا! سأعتز بشكل خاص بهذه الرحلة الشقيقة الأخيرة حيث أقام جميع أطفالنا حفلات رقص حتى فقدوا الوعي، بالطريقة التي نشأنا بها جميعًا! نحتفل بك اليوم ونشعر بالامتنان لك إلى الأبد لأنك تقدم دائمًا أفضل نصيحة يمكن أن تقدمها أخت!".

