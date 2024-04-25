قدم "يلا بينا يلا " قبل محمد فؤاد.. وفاة مطرب الجامعات مسعد رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

توفي المطرب مسعد رضوان، الشهير بلقب "مطرب الجامعات"، صباح اليوم الخميس.

شقيق المطرب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، أعلن الوفاة، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أخويا الفنان مسعد رضوان ، وتشيع الجنازة اليوم، من مسجد أمير الجيش، بمدينة بلبيس بعد آذان العصر، والدفن في مقابر الأسرة، بأرض علوان"

المطرب الراحل مسعد رضوان، نال شهرة واسعة في أول الثمانينات، وأطلق عليه لقب مطرب الجامعات، إذ سطع نجمه خلال دراسته في كلية الحقوق جامعة الزقازيق.

وقدم الراحل، مجموعة اغاني، منها "يلا بينا يلا"، التي أعاد تقديمها المطرب محمد فؤاد، و قبل ما تخترعوا الذرة، و قنبلة نووية، وناني ناني، وانت وانا، ومتغربين، و يادنيا يا دوارة، و الامريكان، و طوبة ولا طيارة