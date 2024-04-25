"لوك مختلف".. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف جمهورها، ومحبيها، صورا من أحدث ظهور لها.

ونشرت "أبو ضيف" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة"، وظهرت سلمى بإطلالة أنيقة وبتسريحة شعر مختلفة.

يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، انتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلى أحمد زاهر، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

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