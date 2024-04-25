وصل للعالمية من بلبيس وهؤلاء أعادوا تقديم أغانيه.. ما لا تعرفه عن مسعد رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا المطرب مسعد رضوان، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عاما، في مسقط رأسه بلبيس.

خالد بيومي "عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية"، قال إنه من المقرر تشييع جثمان الراحل الفنان مسعد رضوان في صلاة العصر من بلبيس بمسجد أمير الجيوش أمام الكلية الجوية .

وأضاف خالد بيومي أن الراحل لم يعاني من أي أمراض والوفاة طبيعية.

يذكر أن المطرب الراحل مسعد رضوان، نال شهرة واسعة في أول الثمانينات وأطلق عليه لقب مطرب الجامعات، إذ سطع نجمه خلال دراسته في كلية الحقوق جامعة الزقازيق.

وقدم الراحل، مجموعة أغاني، منها: "يلا بينا يلا"، التي أعاد تقديمها المطرب محمد فؤاد: قبل ما تخترعوا الذرة، وقنبلة نووية، وناني ناني، إنت وأنا، ومتغربين، يادنيا يا دوارة، الأمريكان، طوبة ولا طيارة .

و على الرغم من تمسك المطرب الراحل، بالبقاء في مسقط رأسه بلبيس، إلا ان أغانيه، وفي مقدمتها "يلا بينا يلا"، نالت شهرة عالمية، خاصة بعد إعادة تقديم الفريق العالمي الجيبسي كينج، الأغنية.

وحرص نخبة من نجوم الأغنية على إعادة تقديم أغاني الراحل مسعد رضوان، في بداية مشوارهم، إذ كانت"يلا بينا يلا"، هي الأغنية التي ساعدت على شهرة المطرب محمد فؤاد،.

وقام المطرب هشام عباس، بإعادة تقديم أغنية "ناني"، بعد النجاح الذي حققه المطرب الراحل، عند طرحها في ألبوم حمل إسمها.

المطرب الراحل مسعد رضوان، قدم أيضا أكثر من أغنية سياسية، منها أمريكا، وطوبة ولا طيارة، وقنبلة نووية، إلى جانب "قبل ما تخترعوا الذرة"،التي أعاد أيضا المطرب حكيم، تقديمها.

مسعد رضوان يلا بينا يلا

محمد فؤاد يلا بينا يلا

جيبسي كينج

مسعد قبل ماتخترعوا الذرة

حكيم قبل ما تخترعوا الذرة

ناني مسعد رضوان

ناني هشام عباس