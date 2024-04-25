بنات ألفة ورسائل الشيخ دراز يحصدان جائزة لجان تحكيم مهرجان أسوان

ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة منح جائزة أفضل فيلم لفيلم “بنات ألفة” وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هى فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية.

بينما حصد جائزة أفضل إخراج المخرجة سارة سوما عن الفيلم الألمانى "أرتور وديانا"، وحصد جائزة أفضل سيناريو المخرجة والكاتبة كوثر بن هنية عن فيلم "بنات ألفة"، وذهبت جائزة أفضل تمثيل لبيانكا ديلبرافو وديلفين أسعد وسافيرا موسبرج بطلات فيلم "الجنة تحترق" وهو إنتاج مشترك بين 4 دول هي السويد والدنمارك وفنلندا وإيطاليا، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم للفيلم المصري "رسائل الشيخ دراز" سيناريو وإخراج ماجي مرجان.

ورأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وضمت في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين.

وحرص على حضور ختام مهرجان أسوان السفير كريستيان برجر رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر، والفنانة ناهد السباعي والمونتيرة منى الصبان، والفنان صبري فواز، الفنانة راندا البحيري، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والكاتبة الفلسطينية ليال بدر، والمؤلف هيثم دبور وزوجته، والمؤلفة آيتن أمين.

وكان انطلق عرض فيلم “بنات ألفة” بطولة هند صبري ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية.

وكان عرض فيلم “بنات ألفة” بطولة النجمة هند صبري ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة"، وهو فيلم افتتاح المهرجان بعد اختيار تونس ضيفة شرف المهرجان في دورته الثامنة.

وكان الفيلم قد بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وتوالت بعدها جوائزه العالمية الفيلم بطولة النجمة هند صبري ومن إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه وتم تصويره في تونس العام الماضي.

فاز منذ قليل فيلم "بنات ألفة" بطولة النجمة هند صبري، وإخراج التونسية كوثر بن هنية، والذي تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه بجائزة "العين الذهبية" لتصل عدد جوائز الفيلم بالمهرجان إلى ٣ جوائز بعد حصوله أمس على جائزتي "السينما الإيجابية" والتي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المترشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، و تكافئ هذه الجائزة الفيلم الأكثر تناولا للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم وخدمة الأجيال القادمة نحو عالم أكثر إيجابية.

أما الجائزة الثانية فهي "تنويه خاص" من لجنة جائزة الناقد "فرنسوا شالي" التي تقدمها جمعية فرنسوا شالي منذ 27 سنة على هامش مهرجان كان من طرف مجموعة من النقاد والصحفيين المختصين في المجال السينمائي.

هند صبري

جدير بالذكر أن جائزة " العين الذهبية" أو جائزة الأفلام الوثائقية والتي تترأسها كريستيان جونسون، تم منحها لفيلم "بنات ألفة" مناصفة مع الفيلم المغربي "كذب أبيض" المشارك في مسابقة "نظرة ما".

وتمنح لجنة تحكيم هذه الجائزة التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ من قبل المجتمع المدني لكتاب الملتيميديا "سكام" بالتعاون مع مهرجان كان، وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز المؤهلة لفئة الأفلام الوثائقية الطويلة لأكاديمية جوائز الأوسكار، وتمنح لجنة التحكيم جائزتها هذه لأحد الأفلام المشاركة في الأقسام الرسمية لمهرجان كان وهي "المسابقة الرسمية"، و"نظرة ما"، و"حصص خاصة" و"الأفلام القصيرة" و"كلاسيكيات كان"، و"نصف شهر المخرجين"، و"أسبوع النقاد".

جائزة فيلم بنات ألفة

خطفت النجمة هند صبري أنظار جمهورها فى جلسة تصوير لصناع وبطلات الفيلم التونسي “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية المشارك في المسابقة الرسمية للدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، حيث يعتبر الفيلم العربي الوحيد في المسابقة الرسمية.

وتواجدت الفنانة هند صبري ضمن فريق عمل فيلم في الجلسة التصوير بجانب كلا من المخرجة كوثر بن هنية، نور القروي وإشراق مطر، بالإضافة إلى السيدة ألفة الحمروني بطلة القصة الحقيقية التي تقوم بدورها هند صبري ضمن أحداث الفيلم.

تألقت النجمة هند صبري في العرض العالمي للفيلم التونسي "بنات الفة" الذي عرض فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، وذلك وسط تصفيق وترحيب حاد من الجمهور الذى ملأ جنبات مسرح العرض.

وارتدت هند صبري ثوبًا من تصميم التونسي على قروى، الفيلم إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه وبطولة هند صبري، وتم تصويره في تونس العام الماضي.

هند صبري

قصة حقيقية

وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

هند صبري

من جانبها قالت المخرجة كوثر بن هنية في تصريحات صحفية أنه كان هناك اهتمام إعلامي بهذه القصة والعديد من القصص المماثلة، وسمعت الأم تجري مقابلة عبر الراديو، والطريقة التي كانت تتحدث بها كانت رائعة بالنسبة لي.

وأضافت: قلت نفسي إنها يمكن أن تكون شخصية سينمائية حقًا لأنها كانت مليئة بالعيوب والتناقضات، اعتقدت أن كل هذه العناصر يمكن أن تصنع قصة رائعة، وكانت قصة ابنتها بمثابة لغز لنا جميعًا. لذلك أعتقد أن رغبتي الأولى كانت أن أفهم لماذا.

وعن المزج ما بين الأسلوب الروائي والتسجيلي في الفيلم، أكدت قائلة: “قمت بتصوير فيلم وثائقي عام 2016 مع الأم وابنتيها الصغيرين في منزلهم، لكن الأمر لم يكن رائعًا لأن الأمر الأكثر إثارة بالنسبة لي هو ما حدث بالفعل في الماضي، لذلك أوقفت كل شيء وقلت لنفسي دعونا نضع هذه القصة جانبًا حتى أجد طريقة ممتعة لروايتها".

هند صبري وأسرة فيلم بنات ألفة

وأضافت: "أثناء الوباء، شاهدت ما قمت بتصويره مرة أخرى، وكنت أفكر في أنني بحاجة إلى ذكريات ألفة، الذكريات في السينما شيء معقد للغاية، إذا كان لديك متحدث يتحدث عما حدث ولماذا، فهذا ليس مثيرًا للاهتمام، لذلك فكرت في احضار ممثلة تقوم بدور ألفة وتقوم الشخصية الحقيقة بتوجيه الممثلة".

واختتمت أنَّ النجمة هند صبري وافقت على أن تلعب الدور في الفيلم قائلة: “اتصلت بها وأخبرتها عن القصة، ومن الرائع أن ممثلة مثل هند صبري وثقت بي، وقبلت المخاطرة بعدم وجود سيناريو مفصل وتغيير أشياء عديدة فكان هناك الكثير من الارتجال، كما اعتقد أنها تجربة مختلفة بالنسبة لها على المستوى المهني".

سعادة وفخر

النجمة هند صبري عبرت عن سعادتها وفخرها بردود الفعل التى تلقتها بعد العرض وتصفيق الجمهور لكل أسرة الفيلم، وبوجود فيلمها في المسابقة الرسمية لمهرجان كان للمرة الأولى في تاريخها بعد مشاركة فيلمها مع المخرجة الراحلة مفيدة تلاتلي صمت القصور في قسم نظرة َوحصوله على جائزة الكاميرا الذهبية وقتها.

هند صبري

وهي المرة الأولى للمخرجة كوثر بن هنية في المسابقة الرسمية لمهرجان كان.

كوثر بن هنية مخرجة تونسية ولدت بسيدي بوزيد وتابعت دراستها في الإخراج السينمائي بمعهد الفنون والسينما في تونس العاصمة وفي جامعة «لا فيميس» بباريس ولتلتحق سنة 2005 بكلية كتابة السيناريو في المعهد نفسه في باريس. وقدمت فيلمها القصير الأول «أنا وأختي والشيء» وفي سنة 2010 الفيلم الوثائقي «الأئمة يذهبون إلى المدرسة» وتشارك عام ٢٠١٣ في عديد المهرجانات بفيلم قصير هو «يد اللوح» الفائز بأكثر من عشر جوائز منها التانيت الذهبي من ايام قرطاج السينمائية. أما فيلمها الطويل الأول «شلاط تونس» فقد أفتتح في مهرجان كان قسم الأسيد و حاز على عديد الجوائز العالمية.

هند صبري وأسرة الفيلم

الرجل الذي باع ظهره

ومثل فيلمها الرجل الذي باع ظهره تونس في قسم نظرة ما بمهرجان كان وفي منافسات الأوسكار. وفازت بوسام فارس الفرنسي عام ٢٠١٦.

هند صبري وأسرة الفيلم

أما النجمة هند صبري فكانت بدايتها الفنية عام ١٩٩٤ ودور البطولة في الفيلم التونسي صمت القصور في مهرجان كان وفاز الفيلم بجائزة الكاميرا الذهبية وتوالت بعده بطولات هند صبري في السينما التونسية والمصرية والعالمية في أكثر من ٣١ عمل سينمائي حصدت خلالها الكثير من جوائز التمثيل الأولى منها افضل ممثلة في أيام قرطاج السينمائية مرتين وأفضل ممثلة في مهرجان الجونة وفازت بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأول فنانة من جيلها تحصد هذه الجائزة والكثير من الجوائز عبر العالم وكانت قد شاركت في لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائى الدولي عام ٢٠١٩.

هند صبري وأسرة الفيلم

وهي سفيرة برنامج الغذاء العالمي منذ عام ٢٠١٠ وقامت بالعديد من الأدوار الإنسانية بإسم البرنامج على مدار هذه الأعوام.

وفازت هند عام ٢٠١٤ بوسام فارس الفرنسي وعام ٢٠٢١ بوسام ظابط الفرنسي أيضا.

هند صبري

وكانت فاجأت الفنانة هند صبري، جمهورها بتعرضها للتنمر فى أول عمل فني شاركت فيه خلال بدايتها الفنية، من خبيرة تجميل بسبب أسنانها.

أكدت هند صبري فى تصريحات تلفزيونية: "في أول فيلم شاركت فيه عندما سمعت خبيرة التجميل بتتكلم مع مخرجة الفيلم وتقول إيه السنان دي هتطلع كده إزاي".

هند صبري

أضافت: عندما قالت هذه الجملة هي تحدثت أمامي لكنها ظنت أنني لم أسمعها، وبعد 10 سنوات من هذه الواقعة التقيت بها في فيلم آخر وكنت قد أصبحت مشهورة وأخبرتها أنني سمعتها.

تابعت: شكرت خبيرة تجميل في نفس اللحظة لأنها جعلتني أنظر إلى المرآة وأفكر، فأنا لم اعتمد يومًا على شكلي ولا أشعر أن الشكل هو ما يجعل ممثلة تنجح.