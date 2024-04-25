سيناء أمجاد .. ثقافة أسوان تحتفل بالذكرى الـ ٤٢ لتحرير سيناء

ياسر رشاد - القاهرة - سيناء أمجاد .. ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى ال ٤٢ لتحرير سيناء، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية ثقافية وفنية مساء أمس على مسرح فوزى فوزى بهذه المناسبة القومية والوطنية.



سيناء أمجاد وبطولات سجلها التاريخ



تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان "سيناء أمجاد وبطولات سجلها التاريخ" تحدث فيها الدكتور عبد اللاه صابر أستاذ خدمة فرد ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة اسوان، أن الاحتفال بهذه المناسبة لأجل غرس روح الانتماء والوطنية لدى الشباب، وفى هذا اليوم الخامس والعشرون من أبريل وهو يوم استردادها وفقا لمعاهدة كامب ديفيد وتلها بعد ذلك استراد طابا، وقد ذكرت سينا بالقرآن الكريم فى سورة "التين" وهذا جعلها لها مكانة كبيرة فى الاسلام، وأضاف أنها منطقة جغرافية هامة حيت تقع بين قارتى أسيا وأفريقيا، ولها أهمية اقتصادية خيث يوجد بها العديد من الثروات المعدنية، وتقوم الدولة بزراعة كافة الاراضى بها وتمليك أهل سيناء من أراضيهاوفتح المجال لصغار المستثمرين لتنميتها اقتصاديا، وأشار الى دور قصور الثقافة فى الاحتفاء بمثل هذه المناسبة من أجل تنمية الوعى والانتماء للوطن لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ

جذور الانتماء في نفوس الشباب، وتذكير الأجيال اللاحقة بما قدمه الشهداء من تضحيات فى سبيل نصرة وطنهم.



ونفذت هويدا عبد العال مسابقة ثقافية، إلى جانب ورش فنية للأطفال"رسم المانديلا" المدربة مى عبد الهادى، و"سم حر لعلم لمصر" المدربة أميرة بهاءالدين، وذلك باستخدام ورق الكانسون وألوان الشمع.

وفى الختام قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة أسوان بقيادة رشا على مجموعة من الأغانى الوطنية "كل بلاد الدنيا جميلة، حلاوة شمسنا، مصر اليوم فى عيد، من هنا ورايح، هنحب مين غيرها، يا دنيا سمعانى، عظيمة يامصر".

نفذت الاحتفالية بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، ضمن مجموعة من الفاعليات ينظمها فرع ثقافة اسوان بعدد من المواقع الثقافة التابعة له بالمحافظة.