نوال الزغبي ساحرة بالأسود والألماس من حفلها في دبي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بفستان أسود أنيق في أحدث إطلالاتها من إحدى المناسبات التي أحيتها في دبي، والتي قدمت خلالها وصلة غنائية انتشرت مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت استمتاع الحضور مع أغنياتها.



وتميّز الفستان بأنه بحمالة كتف واحدة وقماشه كان مناسباً كما أنه كان مفتوحاً عند الظهر لكن جاء موصولاً من الأمام إلى الخلف بقطعة قماش في منتصف الظهر وتنورته طويلة بفتحة جانبية جاءت فيها قماشة بألوان الأبيض والأسود من الداخل، ومن الناحية الجمالية طبقت نوال ماكياجاً مناسباً وأحمر شفاء باللون الأحمر القوي ورفعت نصف شعرها شعرها إلى الوراء وذلك كي تستعرض المجوهرات التي ارتدتها خصيصاً للحفل والتي بلغ سعرها 5 مليون دولار مؤلفة من عقد وقرطين وساعة ماسية وسوار وخاتم من مجموعة Tjt، ووضعت طلاء أظافر أحمراً وحملت بيدها حقيبة حمراء.

من جهة أخرى، كانت قد شوّقت نوال الزغبي جمهورها لأغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "من باريس" والتي من المتوقع طرحها قريباً.وسألت نوال متابعيها عبر صفحتها وهي تتخايل بفستانها قبيل التوجه الى الحفل كاتبة: "مين بيحب يروح على ⁧‫باريس‬⁩ ؟ ‏⁧‫من باريس.

