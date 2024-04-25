هيدي كرم تريند جوجل.. الحياة مش دايمًا إجازة سعيدة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة هيدي كرم تريند محرك البحث «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، وكشفت عن تعرضها هى وأسرتها لأزمة صحية شديدة.

الحياة مش دايمًا إجازة سعيدة

حيث شاركت هيدي كرم جمهروها عدة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام:» وعلقت عليها قائلة: «الحياة مش دايمًا إجازة سعيدة الحياة فيها كتير مطبات تجارب واختبارات.. الحياة رحلة مش سهلة، لكن تستاهل تتعاش».

وأضافت: «في الإجازة دي بالذات كنا بنمر كعيلة بأزمة صحية مش سهلة، في يوم هحكيلكم عليها لسبب وحيد، لإن ربنا تجلى في حياتنا بمنتهى الروعة بفضل الأزمة دي لكن برغم الأزمة الصحية حاولنا بكل قوتنا إننا نتمسك بالأمل والإيمان».

وتابعت: «مش كل اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا بيكون هو الحقيقة.. ساعات الابتسامة العريضة والنضارة الحلوة بنخبي وراهم وجع وحزن ودموع.. بس برده الحياة جميلة بكل ما فيها، ومغامرة رائعة بكل معانيها».

آخر أعمال هيدى كرم

يُذكر أن آخر أعمال هيدي كرم هو مشاركتها بـ أحداث مسلسل «الاختيار 3»، الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2022.

قصة المسلسل

تدور أحداث الجزء الثالث حول ما شهدته مصر خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى وصول جماعة (الإخوان المسلمين) إلى رأس السلطة، والأزمات التي لحقت بمصر في تلك الفترة التي سببت في حالة غضب شعبي على الجماعة والرئيس السابق محمد مرسي، والتي انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.

أبطال المسلسل

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.