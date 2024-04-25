أميتاب باتشان يعود لسن الشباب بواسطة الـ "De- Aging" بفيلمه الجديد "Kalki 2898"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ينتظر نجم بوليوود العالمي أميتاب باتشان عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الأكشن والمغامرات "Kalki 2898" المقرر طرحه بدور العرض في الهند وحول العالم يوم 9 مايو المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرات حول صورة رمزية حديثة للإله الهندوسي فيشنو الذي يعتقد أنه نزل إلى الأرض لحماية العالم من قوى الشر.

ويجسد أميتاب باتشان بالفيلم شخصية "أشواتاما" وهي شخصية خيالية في الملحمة الهندوسية "ماهابهاراتا" وتم استخدام تقنية الـ "De- Aging" ليبدو أصغر سنًا وهي الخاصية التي تجعل الممثلين يبدون أصغر سنًا، وكانت بداية هذه التقنية بالأفلام ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة والتي تتطلب أحداثها العودة بالزمن كأفلام الفانتازيا والخيال العلمي.

ويشارك "أميتاب باتشان" بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "Be Happy" ويعرض في شهر مايو المقبل، وفيلم الأكشن والإثارة "Vettaiyan" المقرر عرضه بشهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن آخر مشاركات أميتاب باتشان كانت بفيلم الأكشن والخيال العلمي "Ganapath" وعرض بشهر أكتوبر العام الماضي.

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