لقاء سويدان تحتفل بذكرى تحرير سيناء: "أرض الفيروز أحلى من المالديف"

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة لقاء سويدان، بذكرى تحرير سيناء على طريقتها، حيث نشرت صورا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" خلال استمتاعها بإجازة الصيف في دهب بجنوب سيناء.

وظهرت "لقاء"، في الصور وهي في عرض البحر تستمتع بوقتها، وعلقت: "سيناء الحبيبة أجمل المدن وأحلى طبيعة.. شكرًا لكل من ضحى وساهم في تحرير أرض الفيروز أحلى من المالديف".

وشاركت "لقاء مؤخرًا بعدد من الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها بموسم دراما رمضان الماضي منها مسلسل "قلع الحجر" وسط نخبة من نجوم الدراما، إلى جانب مسلسل "تل الراهب" بطولة الفنان محمد رياض.

يذكر أن، لقاء سويدان تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "حرب الجبالي"، ومسلسل "الوصفة السحرية".

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