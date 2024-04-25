مصطفى خاطر: تحمست لتقديم "البيت بيتي 2" وشعرت بالخوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان مصطفى خاطر أن مع قراءته لحلقات الموسم الأول من مسلسل "البيت بيتي" شعر أنه مختلف عن السائد ووثق من تحقيقه للنجاح، لكن في نفس الوقت لم يتوقع ما حققه العمل من تفاعل وضجة في مصر والعالم العربي.

وتابع مصطفى في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC: "وحينما طرح مشروع الموسم الثاني، تحمست وتخوفت في الوقت ذاته".

وعن أحداث الموسم الثاني والشخصية التي يقدمها، قال "نراه صاحب فندق في العين السخنة، فندق خال من النزلاء، والعلاقة بكراكيري باتت أعمق، بعدما تبيّن علاقة قرابة تجمعهما، ويلتقيان بالصدفة أمام فندق مهجور، ونتعرف إلى شخصية جديدة مرتبطة بالحدوتة القديمة، تكشف أحداثاً حصلت قبل أربعين سنة، فهل سيتمكن بينو وكراكيري من حل اللغز؟".

يثني خاطر على العمل مع المخرج خالد مرعي "هو من أفضل المخرجين الذين تعاملت معهم، ويحاول أن يقدم المسلسل في أحسن صورة له ونتمنى أن يكون عند حسن ظن الجمهور".

وأعرب عن سعادته بـ"وجود الممثل القدير أحمد بدير بين شخصيات الموسم الثاني، وهو لا شك إضافة كبيرة".

تنطلق الأحداث الدرامية للموسم الثاني، عندما يلتقي كراكيري وبينو أمام فندق للقاء شخص غامض، يتبين أنه آت من الماضي، ثم يفاجآن بأن الفندق مهجور تماماً على عكس الحالة التي دخلوا عليها، وليتضح أن هذا الفندق تم حرقه منذ حوالي أربعين عاماً أثناء إقامة حفل زفاف فيه، ويتجدد الفندق في اليوم التالي في الموعد نفسه، ويبدأ بينو وكراكيري رحلة البحث عن أسرار هذه الليلة.

تبدأ الأحداث بعرض لحياة بينو وكراكيري التي يخيم عليها سوء الحظ لأسباب مجهولة، تتكشف تباعاً خلال التطورات. يضم العمل إلى جانب كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر: ميرنا جميل، سليمان عيد، صبحي خليل، عبدالرحيم حسن، وبمشاركة الممثل الكبير أحمد بدير.

كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر يحاولان اكتشاف أسرار الفندق المهجور في الموسم الثاني من "البيت بيتي 2" على "شاهد"، ويكملان مغامرتهما بين الكوميديا والرعب، التشويق والمغامرة في اكتشاف حقيقة اللعنة التي تطاردهما واللغز الذي يعكر صفو حياتهما وقلبها رأساً على عقب، وجلب النحس إلى عملهما، ضمن الموسم الثاني من مسلسل الرعب الكوميدي "البيت بيتي"، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد مرعي، وهو من أعمال شاهد الأصلية، ويُعرض على "شاهد".