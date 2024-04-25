بعد سقوطه في مهرجان “كوتشيلا”.. كيد كودي يلغي جولته الغنائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المغني الأميركي “كيد كودي” Kid Cudi عن إلغاء جولته الغنائية المرتقبة في الولايات المتحدة الأميركية بعد سقوطه في مهرجان “كوتشيلا” للموسيقى والفنون، وذلك وفق مجلة “بيبول” الأميركية.

وكتب كودي في منشور له عبر حسابه على انستغرام أنه سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في ساقه. وجاء في المنشور: ” سأخضع لعملية جراحية وسأحتاج إلى وقت طويل للتعافي لذلك يجب عليّ إلغاء جولتي المقبلة”.

وتابع: “سيسترد أي شخص اشترى المبلغ الذي دافعه كاملاً، كما سنعلن عن تاريخ الجولة الجديدة في أقرب وقت ممكن”، مضيفاً: “لا أستطيع الانتظار حتى أعود إليكم”.

وطمأن كودي جمهوره بالقول: ” أنا بخير وهذا مجرد ألم بسيط لكنني في حالة معنوية جيدة”، مشيراً إلى أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد هذا الحادث.

وظهر كودي يوم الأحد 21 نيسان في مقطع فيديو وهو يتدحرج أثناء نزوله على درج مسرح “صحارى تانت” Sahara Tent في موقع مهرجان “كوتشيلا”.