شعراء الفصحى والعامية في أمسية شعرية بنادي أدب شبرا

ياسر رشاد - القاهرة - نظم نادي أدب شبرا الخيمة برئاسة الشاعر محمد عصمت، أمسية شعرية، ضمت نخبة من الشعراء.

ألقى الشعراء بعض قصائدهم، التي تنوعت بين الفصحى والعامية وفن الواو، مما أضفى زخما وثراء للندوة.

من الشعراء الذين حضروا الأمسية، التي أدارها الشاعر محمد عصمت: مجدي أبوالخير، حيث ألقى مجموعة من قصائده بالعامية والفصحى، منها قصائد "صباح الخير"، "قول لها"، "الناس"، "أنا لن أبدل عاداتي"، والشاعرة نجلاء سيد، وألقت قصيدتي "بمد ايدي تحت التراب"، "على أد الشوف"، والشاعر عبد الرحمن الخطيب، الذي ألقى قصيدتي "سكر"، "بنت النور"، كما ألقى الشاعر أحمد أبوالعلا قصيدة "مريض"، كما ألقى في الأمسية كل من الشعراء: محمد عصمت، ميرفت شوقي، عبدالرحمن محمد، صفاء عنتر، دعاء محمد، بعض قصائدهم.

