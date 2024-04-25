بفستان أبيض في أسود.. منى زكي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة منى زكي متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عقب حضورها في إحدى الحفلات.

خطفت منى زكي الأنظار بإطلالة رائعة أظهرت جمالها ورشاقتها، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأبيض مع وجود دوائر في خطوط مستقيمة باللون الأسود.

ونالت الصور إعجاب واستحسان جمهور السوشيال ميديا على صفحتها، وعلقوا: "جميلة جدا قمر أوى يا منى.. إيه الحلوة دي"، "قمرايه حبيبتي"، "الملكة القمر"، "جمالك مالوش وصف.. الكوين واحدة بس"، "الجمال كله والطيبة والرقة منى".

وشارك في بطولة فيلم رحلة 404 عدد كبير من نجوم الفن وهم منى زكي، وشيرين رضا، ومحمد ممدوح، ومحمد علاء، ومحمد فراج، وخالد الصاوي، ومحمد فراج، من إخراج هاني خليفة، وتأليف محمد رجاء.

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