بعد الإشادة بدورها في فيلم يوم للستات.. إلهام شاهين توجه رسالة مؤثرة لـ ليلى علوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة شكر إلى الفنانة ليلى علوي، بعد الإشادة بأعمالها الفنية، وذلك على هامش مهرجان هوليوود للسينما العربية.

وكتبت "شاهين"، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام": "كل الشكر والإحترام والحب للصديقة الغالية جدًا والجدعة جدا جدا النجمة الجميلة ليلى علوي".

وأضافت: "حبيبتى ليلى كلامك جميل وراقي مثلك، مداخلة رائعة منك فى ندوة فيلم يوم للستات، ربنا يخليكى ليا ومبروك ليكي تألقك في فيلم مقسوم.. ومبروك جائزة الجمهور للفيلم من مهرجان هوليوود للسينما العربية، يارب نكون دايما مع بعض، ودايما مشرفين السينما المصرية والعربية".

وكانت الفنانة ليلى علوي أشادت بدور إلهام شاهين في فيلم يوم للستات، المشارك في مهرجان هوليوود للسينما العربية، قائلة: "الفيلم كله أبطال.. إلهام شاهين صنعت لـ تاريخها وتاريخ السينما المصرية مزيد من الأفلام المميزة اللي هتفضل عايشة طول العمر".

فيلم "يوم للستات" بطولة وإنتاج الفنانة إلهام شاهين، إخراج كاملة أبو ذكري، تأليف هناء عطية، بمشاركة نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاء حسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار وأحمد داود.

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