نادية الجندي تشارك في احتفالات ذكرى تحرير سيناء.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نادية الجندي في احتفالات ذكرى تحرير سيناء، المقامة حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونشرت "الجندي"، فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "حضوري احتفالات ذكرى تحرير سيناء العظيمة بالعاصمة الإدارية".

تحتفل مصر في 25 أبريل بالذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء حيث نجح الجيش المصري العظيم في تحقيق الانتصار في 1973 على جيش الاحتلال الإسرائيلى، ورفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي.

اقرأ أيضا..

هبة مجدي تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

"الحكاية خلصت برجوع الحق".. طرح البوستر الرسمي لفيلم السرب