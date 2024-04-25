بالصور| نجوم الفن يحتفلون بعيد تحرير سيناء في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في الاحتفال بعيد تحرير سيناء، اليوم 25 أبريل، والمُقام في العاصمة الإدارية.

ونشر عدد من النجوم عبر حساباتهم على "انستجرام" صورًا وفيديوهات من تواجدهم في الحفل، وبينهم: منال سلامة، نادية الجندي، كما شاركت المذيعة بوسي شلبي متابعيها صورًا وفيديوهات من الاحتفالية، جمعتها بـ نبيلة عبيد ونادية الجندي وفيفي عبده.

وعن العاصمة الإدارية قالت نادية "تحفة فنية، فظيعة ولسه هتبقى أجمل، فخر، وفي فترة زمنية سريعة وكل حاجة معمولة حلوة أوي"، وعلقت نبيلة "سعيدة وأنا جاية وبشوف العمار والشياكة".

وقالت فيفي "عجبتني العاصمة الإدارية جدا.. تحفة". وهنأت بوسي في أحد الفيديوهات فيفي بعيد ميلادها.

وعلقت منال سلامة على الصور التي نشرتها "احتفال مجلس القبائل العربية بعيد تحرير سيناء".

جدير بالذكر أن الحفل يشهد تواجد عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، بينهم سوسن بدر.