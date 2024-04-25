"أحلى لمة مع الحبايب".. محمد رمضان وسفير ملك المغرب وسعد لمجرد في حفل عشاء (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر الفنان محمد رمضان صورة مع أصدقائه في حفل عشاء من أحد المطاعم المطلة على نهر النيل في القاهرة.

وكتب "رمضان"، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "أحلى لمة إمبارح على نيل القاهرة مع أعز الحبايب والأصدقاء، معالي سفير جلالة ملك المغرب محمد آيت وحرمه، والصديق رجل الأعمال لعزيز القديري وحرمه فاطمة الزهراء، ومعالي الوزير داليا خورشيد، والنجوم الكبار حبايبي سعد لمجرد وحاتم عمور والأستاذ مجدي الحسيني وابنه المخرج حسام الحسيني".

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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