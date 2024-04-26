على أنغام "قدها".. تامر حسني يتألق في حفل ذكرى تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيا الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن احتفالات ذكرى تحرير سيناء اليوم الخميس الموافق 25 أبريل.

وقدم تامر حسني اغنية "قدها"، بمشاركة عدد من الأطفال، وذلك ضمن احتفالات ذكرى تحرير سيناء.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في الاحتفال بعيد تحرير سيناء، اليوم 25 أبريل، والمُقام في العاصمة الإدارية.

واقترب تامر حسني من وضع اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد "ري ستارت"، تمهيدًا لبدء تصويره شهر أبريل الجاري، حيث من المقرر عرض الفيلم في صيف 2024.

فيلم "ري ستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داود، سمر محمد متولي، إخراج سارة وفيق، تأليف أيمن بهجت قمر.

اقرأ أيضا..

"الحكاية خلصت برجوع الحق".. طرح البوستر الرسمي لفيلم السرب

استولوا عليها.. إليسا تستغيث بـ القضاء اللبناني لاستعادة قناتها على يوتيوب من روتانا