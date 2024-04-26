بالصور| ماجدة الرومي تحيي حفلا ضخما في قصر عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيت المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا ضخما أقيم في ساحة قصر عابدين، وسط حضور عدد كبير من جمهورها ومحبيها.

وقاد المايسترو الكبير نادر عباسي الأوركسترا في الحفل، وشدت ماجدة بباقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، والتي تفاعل معها الحضور بترديد كلماتها.

وبلغ عدد حضور الحفل ما يقرب من ألف شخص، بينهم وزراء ومسؤولين وإعلاميين وشخصيات عامة ومستثمرين: الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكاتب الصحفي و الإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا نيوز، الإعلامية لميس الحديدي، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

وأقامت الحفل شركة ميدار لإطلاق مدينة "مدى" التي تعتبر أكبر مدينة ترفيه سكانية في المستقبل سيتي، حيث تقام على مساحة 5 آلاف و800 فدان، وتشمل كبار المطورين العقاريين في مصر.

شركة "ميدار" تضم عدد من كبار الكيانات المالية والاستثمارية أبرزها بنك الاستثمار وبنك مصر والبنك الأهلي و شركة المقاولون العرب.

مدينة "مدى" تم تصميمها على أحدث طرازمعماري يحقق التنمية المستدامة وتوظف التكنولوجيا الحديثة والذكية في بنايتها.