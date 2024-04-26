فستان أزرق غريب.. أروى جودة تُثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2024 02:29 صباحاً - نشرت الفنانة أروى جودة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت أروى جودة، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأبيض مع اللون الأزرق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أروى جودة

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أروى جودة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت الفنانة أروى جودة، تسريحة الشعر المبلل لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها.

ميلاد أروى جودة

ولدت في المملكة العربية السعودية ودرست في المدرسة الفرنسية هناك ومن ثم التحقت بالمدرسة البريطانية إلى أن سافرت إلى القاهرة من أجل دراسة التسويق في الأكاديمية البحرية بـ مصر.

بداية أروى جودة

بدأت أروى جودة حياتها الفنية في سن صغير حيث أنها بدأت بتقديم عروض الأزياء وهي في سن 12 سنة واثبتت نفسها في هذا المجال ومن ثم دخل مجال التمثيل من خلال ادوار صغيرة بدأتها بفيلم “الحياة منتهى اللذة” عام 2005 مع يوري مرقدي وحنان ترك ومنة شلبي وغيرهم نخبة من النجوم.

علاقة أروى جودة بنجم تركي

ارتبطت أروى جودة بالممثل التركي أوزجان دينيز أثناء تصويره لإحدى الأغاني خلال عملها كعارضة أزياء وقبل دخولها مجال التمثيل ولكن بسبب ارتباطه بتركيا وارتباطها بمصر قررا الانفصال في هدوء تام.

يشار إلى أنه عرض للفنانة أروي جودة فى شهر رمضان 2023 مسلسل “رسالة الإمام” بطولة خالد النبوي، وبمشاركة نضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعى، وسلمى أبو ضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.

وشاركت أروى جودة مؤخرًا في عددٍ من الأعمال منها: مسلسل “نمرة اتنين” عام 2020 ومسلسل “حرب أهلية” عام 2021، وفي فيلم “أشباح أوروبا” عام 2021 وفيلم “أعز الولد” عام 2021.

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