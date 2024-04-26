أحمد جمال سعيد يعلن انفصاله عن زوجته بعد زواج 12 عامًا… صورة عائلية مع نجلهما

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2024 03:49 صباحاً - أعلن الفنان أحمد جمال سعيد انفصاله عن زوجته سارة قمر من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

طلاق أحمد جمال سعيد

وكتب أحمد عبر صفحته على «فيسبوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال منذ أكثر من شهر بيني وبين السيدة سارة قمر، واليوم تم الطلاق رسميًا، أتمنى لها كل التوفيق في حياتها القادمة».

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع خبر الانفصال عبر حسابه على موقع “فيسبوك“، وجاءت التعليقات كالتالي: “ربنا يعوضك خير يا حبيبي يارب.. قدر الله وماشاء فعل”، “ربنا يكتبلكم أنتم الاتنين الخير”، “ربنا يعوضك خير ويصلح حالك”، “ربنا يرزقكم الخير ويهدي الأحوال”، “ربنا يعوضكم خير بإذن الله”.

أحمد جمال سعيد

الفنان أحمد جمال سعيد، ولد في 21 يناير 1989، وبدأ مسيرته في التمثيل سنة 1997، وهو حفيد الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان من ابنتهما مها.

كانت آخر أعمال أحمد جمال سعيد مسلسل “صيد العقارب” بطولة غادة عبدالرازق، سيمون، محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وشارك الفنان أحمد جمال سعيد، في مسلسل كامل العدد+1، والذي ضم كوكبه من نجوم الفن أبرزهم، دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

استضاف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة “dmc”، أبطال ونجوم مسلسل “كامل العدد” وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر الفنان أحمد جمال سعيد، عن سعاده بالمشاركة في مسلسل كامل العدد، قائلا: “من أجمل الأشياء التي حدثت لي في حياتي”.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »