“الجمال لا يدوم”.. ياسمين صبري تتلقى رسالة قويّة من منتج شهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة ONE، وجه المنتج الفني والسيناريست مدحت العدل نصيحة قوية للفنانة ياسمين صبري، قائلاً: “لو اهتممت بالتمثيل أكثر من الشكل ستكونين في منطقة أخرى. هي ممثلة جيدة لكنها تتجه إلى منطقة أخرى غير التمثيل مثل الشكل والمظاهر”.

وأضاف العدل: “من الممكن أن تكون كاتبًا لكنك تذهب إلى منطقة لا تتخطاها، لكن هناك كاتب يعمل أبحاثًا ويشاهد ويتابع، وهذا هو الفرق بين أسامة أنور عكاشة وغيره من الكتاب. وهذا هو الفرق بين منى زكي وياسمين صبري”.

ثم أنهى مدحت العدل رسالته قائلا: “الجمال لا يدوم ولكن الموهبة هي التي تدوم”.

يّكر أن ياسمين صبري شاركت في دراما رمضان بمسلسل “رحيل” من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمد عبد المعطي وشارك في التمثيل أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، محمد الكيلاني، هاجر الشرنوبي، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي.

من ناحية أخرى، عرض لمدحت العدل مسلسل “عتبات البهجة” من بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، مصطفى عنبة، علاء مرسي، صفاء الطوخي، هنادي مهنا.