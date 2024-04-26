منى زكي تحصد جائزة الفيلم المصري في “مهرجان أسوان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت مساء أمس (الخميس) الدورة الثامنة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة، والتي أقيمت في الفترة من 20 حتى 25 نيسان (أبريل) الجاري، حيث أعلنت جوائز المهرجان بفوز فيلم “رحلة 404” للفنانة منى زكي، على جائزة الفيلم المصري بالمهرجان.

وفي تعليقها الأول على فوز فيلمها أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها الكبيرة بحصول الفيلم على جائزة الفيلم المصري من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، قائلة: “شكرًا للمهرجان وإدارته على هذه الجائزة الجميلة”.

وكانت إدارة مهرجان أسوان الدولي لتكريم المرأة، قد أعلنت عن حيثيات حصول فيلم منى زكي “رحلة 404″، على جائزة الفيلم المصري، وذلك بعد أن استقرت على منحه تلك الجائزة، نظرًا لقضية الفيلم الهامة، التي قدمتها الفنانة في العمل.

وفي السياق ذاته، يشار إلى أن فيلم “رحلة 404″، الذي حصل على جائزة أفضل فيلم مصري، هو من إخراج هاني خليفة، سيناريو محمد رجاء، وبطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد علاء، حسن العدل، وإنتاج شاهيناز العقاد، ومحمد حفظي.