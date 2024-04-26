فيروز حسن مختلفة في أغنيتها الجديدة “حبيب تفصيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة المصرية فيروز حسن بعنوان “حبيب تفصيل” حصرياً عبر قناة الشركة على موقع يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

أغنية “حبيب تفصيل” من اللون الغنائي الرومنسي وجاءت باللهجة المصرية، وتُعد عملاً غنائياً مختلفاً من حيث النص واللحن، وشرح النص حالة العشق والحب التي تعيشها الفتاة مركزاً على التفاصيل والجزئيات التي تهم أي فتاة مثل الأمان.

على صعيد الصورة، حمل فيديو كليب أغنية “حبيب تفصيل” توقيع المخرج اللبناني فادي حداد الذي قدم فيروز حسن بصورة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة.

حملت أغنية “حبيب تفصيل” كلمات رفاعي والحان وتوزيع اسامة علي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

من جهة ثانية، انتهت فيروز حسن قبل أسابيع من تصوير أغنية “سحرك عالي” تحت ادارة المخرج فادي حداد، ومن المُقرر طرحها في فصل الصيف.