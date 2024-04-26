منة عرفة: ظهوري في مرحلة الطفولة أثّر على مسيرتي الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الممثلة المصرية الشابة منة عرفة للسينما، بعد غياب سنوات، من خلال مشاركتها في فيلم “أسود ملون” الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويتعاون معها في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا في مصر، أبرزهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي.

منة كشفت في تصريحات صحفية عن كواليس تلك العودة، حيث قالت إنّها لم تجد العمل المناسب لها كي تظهر به للجمهور طول السنوات الماضية، إضافةً إلى أنّ ظهورها في مرحلة الطفولة كان له تأثير عليها، حيث وضعها المخرجون والجمهور في خانة الطفلة الصغيرة التي غنى لها أحمد حلمي في فيلم “مطب صناعي”.

كما أوضحت أنّ الأدوار التي كانت تُعرض عليها جميعها غير مناسبة للمرحلة العمرية التي كانت تعيشها فترة الغياب وهي المراهقة، لذا غابت عن الجمهور، لكنها وجدت في فيلم “أسود ملون” ما تبحث عنه من حيث ملاءمة الدور لمرحلتها العمرية، وضمّه مجموعة من نجوم الكوميديا في مصر، على رأسهم بيومي فؤاد.

وبخصوص الشخصية التي تجسّدها خلال العمل المعروض حالياً في دور العرض السينمائية في مصر، كشفت عن أنّها تلعب شخصية منظّمة حفلات، تحديداً الزفاف، ما يدفعها كغيرها من الفتيات إلى أن تحلم بتفاصيل هذا اليوم، وكيف سيكون شعورها مثل العرائس اللاتي تتعامل معهن.

آخر أعمال منة عرفة في الدراما كان مسلسل “شقة فيصل”، الذي عُرض منذ ثلاث سنوات. وبسؤالها عن سبب الغياب الدرامي في ظل الإنتاج الضخم الذي تشهده الدراما المصرية حالياً، أوضحت أنّ ما يهمّها انتقاء العمل الجيد الذي يترك بصمة لدى الجمهور، بغض النظر عن الظهور بشكل مستمر . “أسود ملون” بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، طاهر أبوليلة، إبرام سمير، من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي.

وتدور قصته في إطار رومنسي كوميدي، حول طبيب نفسي متخصص في العلاقات والأزمات العاطفية، يلتقي في عيادته فتاة تعمل في مجال تصميم حفلات الزفاف وتعاني مشكلة كبيرة، وشاباً يخفي وراءه سراً ويحاول من خلال خبرته فكّ لغزه وحل أزماتهما.