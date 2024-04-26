بالصور- ساندرا رزق تستعرض أنوثتها وتتألق بجمالها المميز من شوارع بيروت.. إليكم سعر إطلالتها الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - سحرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق، عيون متابعيها عبر صفحتها الخاصة، وظهرت مرتديةً فستاناً ضيقاً باللون الأبيض متوسط الطول، بكمين طويلين، وبفتحة عالية في الجانب السفلي من الفستان، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء Hermès، يصل سعرها إلى 53,733 يورو، وإنتعلت صندل مفتوحاً من Hermès، يصل سعره إلى 1,075 دولار.

وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".



