بالصورة - كارمن بصيبص تتألق بلوك كاجوال رائع.. وسعر مرتفع جداً لساعة يدها من Bulgari

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص على متابعيها بلوك رائع، من خلال صورة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، فقد إرتدت قميصاً أبيض واسعاً، بكمين طويلين، وسروالاً واسعاً من الجينز الأزرق، وتركت شعرها منسدلاً بتسريحة مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً أبرزت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت كارمن حقيبة يد من دار أزياء Bulgari، وتزينت بمجموعة من الأكسسوارات، من بينها ساعة تشبه الأفعى من Bulgari، يصل سعرها إلى 9,600 يورو.

وكانت شاركت كارمن بصيبص، صورة لها من مسلسلها "نظرة حب"، الذي تشارك في بطولته مع الممثل السوري باسل خياط، ويعرض في موسم رمضان الحالي، وظهرت كارمن من داخل المستشفى بوجه مضمد، وسألت الجمهور إذا ما كانوا يشاهدون العمل، ليردوا عليها، في التعليقات، بأن المسلسل رائع.



