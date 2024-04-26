ريتشارد غير يغادر عالمه في هوليوود لأجل زوجته…هذا ما حصل

أثار إعلان ريتشارد غير مؤخرًا عن انتقاله الدائم إلى إسبانيا الفضول حول اختياره للإقامة في مدريد، حيث قرّر الممثّل الهوليوودي مع زوجته أليخاندرا سيلفا أن يجعلا مدريد موطنهما.

في مقابلته مع “فانيتي فير”، أعرب “غير” عن إعجابه وحبّه لإسبانيا، مستشهداً بأسلوب الحياة في البلاد وطعامها ودفء شعبها. مؤكدًا ان الدافع وراء قراره بالانتقال إلى إسبانيا هو الرغبة في التقرّب من عائلة زوجته وتقاليدها.

قال الممثل: “سيلفا كانت كريمة جدًا في منحي ست سنوات من العيش في عالمي، لذا فمن العدل أن أعطيها ست سنوات أخرى على الأقل لتعيش في عالمها”.

ويتجلّى حماس “غير” لإسبانيا في استثماره الأخير في قصر فخم في مدريد، حيث قام الممثل بشراء عقار بقيمة ١١ مليون يورو في منطقة La Moraleja السكنيّة الخاصة، الواقعة في بلدية Alcobendas.

يضم القصر الفخم أكثر من ١٠٠٠٠ متر مربع من الأراضي، ومنزلاً مؤلفاً من ثلاثة طوابق يمتد على أكثر من ١٠٠٠ متر مربع ومسبح وقبو نبيذ خاص.

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وفي الوقت نفسه، ستُتاح لـ “غير” الفرصة للالتقاء بجيرانه المشاهير، بما في ذلك لاعبي كرة القدم سيرجيو راموس ولوكا مودريتش وكذلك الممثلة آنا أوبريجون.