" اللي كان فاكرني طيب".. المطرب أسامة عناني يطرح أغنيته الجديدة علي يوتيوب



ياسر رشاد - القاهرة - طرح المطرب أسامة عناني الشهير ب "نعناعي" أغنيته الجديدة " اللي كان فاكرني طيب"، وذلك عبر قناته على اليوتيوب.

وأعرب المطرب نعناعي عن سعادته بطرح الأغنية بالتزامن مع ذكري تحرير سيناء.

وأكد المطرب نعناعي أن سيناء أرض الفيروز نسبة لكثرة مناجم الفيروز فيها، وشكل فيروز سيناء لونه أخضر سماوي، ويعد من أجمل وأرقى أنواع الفيروز في العالم.



واختتم أن سيناء لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين، فهى قلب مصر وبوابتها الشرقية، كما ان سيناء أرض الأنبياء والأديان، وتحتضن كل مقومات الجمال والطبيعة الخلابة.

وتقول كلمات أغنية "اللي كان فاكرني طيب":

اللي كان فاكرني طيب

كل سنة و هو طيب

مش فارقه مين قريب

ولا مين بعد عني

دول كانوا معايا لمة

و في ظهري في اي حتة

و نسد اي جتة

بس الدنيا خدتهم مني

يسطا الحياه دي سحلة

استني بكرة تحلي

ده الموت بيجي وهلي

عيشها بقلبك و اوعي تجلي

ما تقولش صحاب لا لا لا

دول طلعوا كلاب

جاعانه

عشرتهم استحالة

غير النقص ماشوفتش منهم

دول طلعو صحاب و بكسة

كتكوا نيلة و الف وكسة

انا عادي يسطا والله

مش فارقة عندي اصلا

مين صاحبي و مين مخصم

اخوك و دماغه في خته تانية

حته تانية

اخوكا دماغه في حته تانية

اللي كان فاكرني طيب

كل سنة و هو طيب

مش فارقه مين قريب

ولا مين بعد عني

دول كانوا معايا لمة

و في ظهري في اي حتة

و نسد اي جتة

بس الدنيا خدتهم مني

يالي في عشتي باصص

عبي ضرسك مني جازز

انا سعري يابني باهظ

اما انت جاي في البايظ

ماشيها انا دغري

بنية سالكة

اما انت جاي بحودة

شكل مخك مني هيس

اقولك شتا تقولي صيف

عايزك بس لحظة

انا يسطا فوق الفاين اما انتا مش كويس

دا انا كنت واخدك أخ بس طلعت فترة بميز

قغت انا اقولك فين الصح و بردو بتشرب مدمن بايب

و اللي بيجي يسالني عليك و يقولي فين وحشاني اللمة

برد و اقوله انا هونت عليه اختار يقارقتي و خد اللمبة

هات اللمبة يسطا

يسطا

ما انت عارف اني بعت المكروباص من زمان

مفيش لمض يا صحبي

ماتقولش صحاب لا لا لا

ماليش اخوات جبانة

في الهلس جم و عادي

وقت الشدة فين اخواتي

واحدي بطولي و ده العادي

اللي كان فاكرني طيب

مش فارقه مين قريب

دول كانوا معايا لمة

و في ظهري في اي حتة

و نسد اي جتة

بس الدنيا خدتهم مني

يسطا الحياه دي سحلة

استني بكرة تحلي

ده الموت بيجي وهلي

عيشها بقلبك و اوعي تجلي

اوعي

اوعي تجلي