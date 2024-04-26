هنا الزاهد توجه رسالة لـ هشام ماجد في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة للفنان هشام ماجد بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة 26 أبريل.

ونشرت هنا، صورة لها مع هشام ماجد، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت ألذ واحد".

ويعد هشام ماجد من مواليد 26 أبريل عام 1980، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم (تمر هندي للإنتاج الفني)، وقدموا أفلاما سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم "رجال لا تعرف المستحيل".

ولفتت الفكرة نظر المنتج محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل "أفيش وتشبيه" الذي قدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم أنتج لهم بعدها فيلم "ورقة شفرة"، وشارك في أعمال عدة منها "الرجل العناب، الحرب العالمية الثالثة، اللعبة بجزئيه".