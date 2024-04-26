هذا ما قاله تامر حبيب عن فيلم "وش في وش" بعد مشاهدته للمرة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف السيناريست تامر حبيب، رأيه في فيلم "وش في وش" بعد مشاهدته له للمرة الرابعة، وذلك رغم مرور عدة أشهر على طرحه بالسينمات.

ونشر حبيب، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لسة مخلص فرجة على الفيلم الحلو أوي ده للمرة الرابعة.. بجد الفيلم ده بالنسبة لي أحلى وأذكى وأرقى فيلم مصري شفته في آخر سنتين.. تلاتة".

تم طرح فيلم "وش في وش" بجميع دور العرض السينمائي يوم 16 أغسطس الماضي.

تدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار كوميدي داخل شقة زوجية يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، أنوشكا، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.