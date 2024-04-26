هنا الزاهد تنشر إطلالة جريئة.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث إطلالة لها ظهرت خلالها جريئة.

ونشرت هنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم مشمس إيجابي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل والله" ، "جميلة" ، "قمر" ، "ما شاء الله" ، "قمر و شياكة وإحترام ولذاذة بموت فيكي" ،

"أحلى من القمر" ، "هو فيه جمال كدا".

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" من إخراج أحمد الجندي وتأليف

جورج عزمي وشريف نجيب، ويشارك في بطولته هشام ماجد، والطفل جان رامز، بيومي فؤاد، محمد ثروت.