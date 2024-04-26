فاطمة محمد علي تروي رحلتها من المسرح لفيديوهاتها مع ابنتيها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في حلقة مليئة بأغاني الفولكلور والحس الشعبي والألعاب الغنائية، حلّت الفنانة فاطمة محمد علي مع ابنتيها (حبيبة وفرح) أعضاء فرقة "ثلاثي البهجة"، ضيوفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON".

وأوضحت فاطمة خلال اللقاء أنها عشقت المسرح منذ دراستها في الجامعة، كما أنها أدّت بعض الأدوار في التليفزيون، لكن ظلّ المسرح هو الأساس في أعمالها، رغم أن المخرجين حصروها فى أدوار "النكد" على الرغم من حسها الفكاهي.

وأشارت إلى أنها حصدت بسبب أدوارها المسرحية العديد من الجوائز، قائلة: "أنا الممثلة الوحيدة في مصر التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان القومي للمسرح 3 مرات، كما ترشحت لجائزة أحسن ممثلة في مهرجان أيام قرطاج.. وغيرها الكثير".

وعن انتشار الفيديوهات التي تظهر فيها مع ابنتيها، وهن يغنين داخل المنزل، قالت فاطمة محمد علي: "إحنا محدش فينا فكّر يصور نفسه قبل كده.. لكن لما قعدنا في البيت أيام الكورونا، بدأت فرح بنتي تقعد تصور بالموبايل في البيت، واللي تصوره تنزله على السوشيال ميديا وحصل تفاعل كبير.. بس أصلا دي طبيعتنا في البيت إحنا طول الوقت بنغني وعاملين دوشة".

وبسؤالها عن حبها الكبير للغناء رغم امتهانها التمثيل وعدم دراستها للموسيقى، أجابت: "أنا كنت بدرس في جامعة عين شمس لغة عربية وشريعة، بس كنت في فريق الكورال، وكانوا بيجيبوا لنا أفضل مدرسين موسيقى في مصر".

وأضافت: "وبالأصل أنا كنت بنت وحيدة ومحبوسة طول الوقت مع الراديو.. فعلى مدار سنين تشبعت وبقى عندي مخزون مرعب من كل الأغاني".

وأحدثت فرقة "ثلاثي البهجة" حالة من البهجة داخل الاستديو، بعد تسابقهن في الغناء والحكي عن كواليس الفيديوهات التي يظهرن فيها على مواقع التواصل الاجتماعي وهن في منزلهن يغنين ويتسابقن في المواويل.