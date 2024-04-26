طرح أغنية "تجري تجري" من فيلم "عالماشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم عالماشي، المشارك في السباق السينمائي الحالي، أغنية "تجري تجري" للفنان أمير صلاح الدين، مع لقطات من العمل الذي يلعب بطولته الفنان علي ربيع.

ونشرت الشركة الأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وكذلك على حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلق المسؤول عن الصفحة "قاوم.. قاوم.. قاوم.. عيش الدنيا بقلب مقاوم، يكتشف هادي أنه مريض بمرض نادر، ليجد نفسه مع أكبر تحدي في الحياة".

أغنية تجري تجري من الفيلم الكوميدي عالماشي يعرض الآن في سينمات مصر والوطن العربي، والأغنية غناء وألحان أمیر صلاح الدين، كلمات إسلام بجول توزيع موسيقي محمود عبدالعزيز (ديز).

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب علي ربيع: صلاح عبدالله، انتصار، كريم عفيفي، آية سماحة، أميرة العايدي، عبدالله مشرف، إسماعيل فرغلي.