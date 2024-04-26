بحضور رانيا يوسف وسيد رجب.. افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- حازم جودة:

افتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مساء الخميس 25 أبريل، فعاليات دورته العاشرة بحفل أقيم بحضور عدد من الفنانين وصنّاع الأفلام.

شهد الحفل تواجد الفنانة رانيا يوسف، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان سيد رجب والذي كان بين المكرمين في الدورة الجديدة.

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، اختارت ثلاثة من صناع الأفلام لتكريمهم بالدورة الـ10 للمهرجان والتي تنعقد في الفترة من 25 حتى 30 أبريل.

وأعرب محمد محمود رئيس المهرجان في بيان صحفي، عن تقديره لمسيرة ثلاثة مبدعين، قدموا علامات مضيئة في صناعة الأفلام القصيرة بشكل خاص، والسينما بصورة عامة، وهم الفنان سيد رجب، المصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.