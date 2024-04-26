"الأراجوز" يخطف الأضواء على السجادة الحمراء بافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في أجواء مليئة بالبهجة والمرح، شهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لهذا العام حضور الفنان عاطف أبو شهبة، محرك العرائس السكندري الشهير.

عاطف أبو شهبة يشارك في الفيلم التسجيلي الطويل "بتاع العرايس" إذ يتناول الفيلم قصة حياته، إخراج عمروش بدر وإنتاج كل من بينو سمير وهينار ريان.

تألق أبو شهبة على السجادة الحمراء حيث قدم فقرة مميزة مع الأراجوز، وأضفى جوًا من الفكاهة والسحر لحضور الحدث السينمائي البارز.

ويُعتبر فيلم "بتاع العرايس" من أبرز الأعمال التسجيلية، فهو يعدُّ فرصة لاستكشاف عوالم العرائس برؤية جديدة ومن زاوية أكثر إنسانية تمنح التقدير للفنانين القلائل القائمين على هذا الفن الذي في طريقه للاندثار.

يذكر أن الفيلم شارك في ورشة تطوير بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي وتميز بمشاركته في مبادرة ذافاكتوري التابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث حاز على جائزتين.