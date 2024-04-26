التفاصيل الكاملة لفيلم "بنقدر ظروفك" قبل طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ينافس فيلم "بنقدر ظروفك" بقوة في دور العرض السينمائي، كونه عملا فنيا يعتمد على كوميديا الموقف ويحتوي مضمونه على قصص درامية متنوعة في إطار لايت كوميدي قادر على جذب الجمهور لمشاهدته والاستمتاع بقضاء وقت ممتع في دور العرض السينمائي، بالإضافة إلى كونه يتناسب مع جميع الفئات العمرية المختلفة سواء من الأطفال أو الكبار.

ونستعرض لكم تفاصيل فيلم "بنقدر ظروفك" المقرر طرحه بالسينمات في شهر مايو المقبل من خلال السطور التالية:

أحمد شيبة وأغنية الفيلم

يغني المطرب أحمد شيبة، أغنية الفيلم التي كتب كلماتها الشاعر الغنائي رضا المصري، ومن ألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم.

أحداث الفيلم

تدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

مؤلف "بنقدر ظروفك"

أكد سمير النيل مؤلف فيلم "بنقدر ظروفك"، أن فيلم "بنقدر ظروفك" يعكس هموم الطبقة الفقيرة داخل المجتمع، وأيضاً الطبقة المتوسطة التي كانت "مستورة" وتواجه حالياً صعوبة في توفير المتطلبات الأساسية بسبب غلاء الأسعار والطمع والجشع، والظروف الاقتصادية التي تعصف بالعالم كله جراء تداعيات كورونا وما تبعه من أزمات عالمية وإقليمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال سمير، إنه أراد أن يقول للتجار وأصحاب المصانع والمستوردين أن هناك أرزقية يقبضون أجورهم باليومية، ويجب مراعاة دخلهم المحدود، بافتتاح خطوط إنتاج تراعي ظروفهم ودخلهم المحدود.

وأضاف، أن بداية الفيلم تتضمن رسالة تقول "تنظر إليهم فتراهم فقراء، وحين تجلس بينهم وتتحدث إليهم تحس بالثراء، كأنهم نغمة من دقات قلب الكون نفسه، يهزمون الموت لأنهم لا يسرفون في الحياة".

مخرج "بنقدر ظروفك"

قال أيمن مكرم مخرج فيلم "بنقدر ظروفك": "فكرة الفيلم عجبتني لما اتبعتلي السيناريو، وكوميديا العمل اجتماعية محببة بالنسبالي، وينتمي لنوعية لايت كوميدي وبطولة جماعية وقدرنا نشكل مجموعة كويسة كفريق عمل وساعد على ده أن أدوار الفيلم كلها قوية ومفيش شخصية طاغية على الأخرى، وكلها أدوار لها مضمونها والمادة اللي بتضحك بيها والفيلم يساعدك تجيب ممثلين كتير وفكرة الفيلم طريفة هتشد الناس ليها".

فريق عمل الفيلم

فيلم "بنقدر ظروفك"يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومدير المشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.