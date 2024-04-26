ندا موسى تنتظر عرض "البحث عن علا 2" على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر الفنانة ندا موسى عرض الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا، عبر منصة نتفليكس، إذ من المقرر طرحه قريبا.

وتقدم ندا شخصية "نسرين" التي تواصل رحلتها مع صديقتها علا عبدالصبور التي تجسد دورها الفنانة هند صبري ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا".

وتشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" تطورا كبيرا في الأحداث والعلاقات الإنسانية وعلاقة الصداقة بين "نسرين" و"علا" والتي تزداد قوة مع مواجهة الكثير من المواقف والتحديات.

والجدير بالذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" هو التجربة الثالثة التي تجمع بين هند صبري وندا موسى بعد أن تعاونا للمرة الأولى بمسلسل "هجمة مرتدة" والثانية في الجزء الأول من المسلسل والثالثة في الجزء الثاني المرتقب عرضه.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من الممثلين من بينهم: هند صبري، ظافر العابدين، ندا موسى، سوسن بدر، طارق الإبياري، محمود الليثي وياسمين العبد من تأليف غادة عبدالعال ومها الوزير وإخراج هادي الباجوري.