تعاون مع شيرين عبدالوهاب وكارمن سليمان.. إيهاب صالح يعلن اعتزاله إدارة أعمال الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن إيهاب صالح مدير أعمال المطربة كارمن سليمان والذي تولى سابقا إدارة أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، اعتزاله مهنة إدارة أعمال الفنانين.

كتب إيهاب صالح تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات إكس: "التغريدة دي بقى عني أنا شخصيًا وعن اللي كنت بمر بيه ونفسيتي وشوية حاجات كده قررت إني أغيرها في حياتي وأولوياتي".

وأضاف: "كنت بفكر أكتبها في صيغة بيان لكن مش عارف الصيغة اللي تحت دي تعتبر إيه، بعبر عن نفسي واحساسي يمكن براحتي شوية، ملهاش علاقة بالنجوم اللي اشتغلت معاهم".

وتابع "الفترة اللي فاتت كنت بمر بفترة مش لطيفة خالص على المستوى النفسي والمعنوي وبعاني صحيًا وأرق في نومي وحاجات كتير كده مش لطيفة خالص وده عكس طبيعتي تمامًا ودماغي، أخرج من الحفرة السودة دي إزاي، سألت نفسي هي طالبة إيه عشان أكمل بنفس طاقتي اللي متعود عليها؟".

واستكمل إيهاب: "بعد تفكير وإعادة ترتيب لأولوياتي قررت إني أخد كام قرار مهم وضروري، أولهم إن شغلانة إدارة أعمال الفنانين دي مش ملعبي أو المفهوم بتاع الـ Management Artist في الوطن العربي غير متناسب مع طموحي وفكري جو حجز حفلات، أفراح وإعلانات وتاخد نسبة من ده وشكرًا على كده وكل من هب ودب يجود ويعمل فيها صانع نجوم عشان النجم اللي معاه بينحت وشغال علي كتالوج بستايل أغاني 2003 وتبقى الليلة متعشية كدة وفل قوي مش إدارة أعمال خالص".

وأوضح: "دي إدارة حجوزات وشغل سكرتارية من الأخر، غلطة من الغلطات اللي بعملها كتير في حياتي إني أكون فاكر إني ممكن أقدم جديد في ملعب متهالك خايف من التغيير وبيقنع نفسه انه لعيب في ملعبه ومجاش زيه.. إنت مش شايف خالص إن ساحة المزيكا اتغيرت عالميًا؟ كل همك تعمل لسه ستاياليا أو مقسوم؟ الحمد لله أنا حد بعتبر نفسي بعد 20 سنة إعلام إن ليا وضع وحجم معين ومش حابب أهز ده قدام نفسي خالص بأي شكل، وبكل ثقة أقدر أقول إني فاهم ودن اللي بيسمع ومواكب طول السنين دي نوعًا ما".

وكتب إيهاب "ربنا كرمني الحمد لله وفعلًا اشتغلت مع نجوم مفيش جدال أبداً على قيمة فنهم وبحبهم وبحترمهم جدًا جدًا وبتبسط بنجاحهم حتى لو أنا مش معاهم... وبحمد ربنا جدًا على نعمة كلمة (لأ) في وقت كلنا بنجري ورا كل جنيه عشان أكل العيش وعيالنا وصعب جداً تقول قدام شوية فلوس حلوة كلمة لأ.. دي كانت تجربة لطيفة بالنسبالي وكسبت فيها ناس وخبرة لا تقدر بثمن لكن مش حابب أكررها ولو في يوم هعملها تاني يبقى أعملها بمفهومها الصح اللي يتناسب مع قناعتي ودماغي واللي يستاهل وجريء".

واستكمل: "القرار التاني إني أكمل مشواري في عشقي الأساسي الراديو، بيتي نجوم إف إم... أكمل مسيرة بقالها 20 سنة من بدايات نجوم إف إم ودايمًا أقبل التحدي والتغييرات وأكون السباق في التجديد وأقف جنب الجيل اللي طالع وبعد اللي طالع كمان".

وأردف: "لسه مش هستسلم إني أكون دقة قديمة وأفضل أفاجئكم، فيا شوية نفس حلوين لسة إن شاء الله. القرار الثالث إني أنجح في تحدي أنا مبسوط بيه فوق الوصف وحابب قوي ادخل فيه عشان عشقي بعد الراديو والمزيكا أكيد الكورة زي 90 ٪ من الشعب المصري، أنا بقالي شهور حاليًا جزء من إدارة نادي بيراميدز وماسك إدارة التفاعل الاجتماعي وشغال على شوية حاجات مختلفة تجمع بين شغلي في الإعلام والشركات العالمية في مجال التواصل الاجتماعي مع عشقي للكورة هتشوف النور قريب قوي قوي إن شاء لله، حابب عيلتي الجديدة في النادي وفريق عمل خلف الكواليس اكتر من محترف ومحترم، بيئة شغل صحية تقدر تخليك تنتج وتنجح بسهولة وده طبعًا بعد توفيق ربنا".

واختتم: "شكرًا جدًا من كل قلبي لكل الناس اللي وقفت في ضهري طول السنين دي، دعمتني، وثقت فيا واستحملتني: عيلتي، إداراتي، كل اللي علموني، صحابي وطبعا الجمهور اللي من أول يوم داعم كبير جدا ليا".

كان إيهاب تولى إدارة أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، منذ فترة، قبل أن يعلن في مايو 2023 انفصاله عن التعاون معها، ثم تولى إدارة أعمال الفنانة كارمن سليمان، وأعلن قبل ساعات تركه العمل معها، ووجه لها رسالة عبر موقع X: "حابب أشكر جدا كارمن سليمان.. على السنة اللي قضتها معاها في إدارة أعمالها واللي كسبت منها كتير. يا رب أكون قدرت أضيفلك حاجة كويسة في الفترة دي. ربنا يوفقك، ينجحك ويباركلك في كل اللي جاي أكيد وتبقي راكبة الساحة كلها عشان تستاهلي ده جدا.. شكرا وربنا يخليكي لجمهورك الراقي".