تامر حسني يهنئ بدرية طلبة بزفاف ابنتها: "كان نفسي أبقى معاكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان تامر حسني على تهنئة الفنانة بدرية طلبة بزفاف ابنتها "سلمى" الذي أقيم خلال الساعات القليلة الماضية بأحد الفنادق الشهيرة وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم الفن والغناء.

وأعادت "بدرية" نشر مقطع فيديو خاص بتهنئة "تامر" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله قائلا: "مليون مبروك يا أجمل سلمى في الدنيا باركي لعريسك الجميل، مليون مبروك يا بدرية كان نفسي أبقى معاكم والله بس أنا مسافر على الطريق أهو".

وعلقت "بدرية" على تهنئة "تامر حسني": "عقبال ولادك من غير ما تقول أنا عارفة مين تامر اللي بيجبر بخاطر الصغير قبل الكبير ربنا يجبر بخاطرك وتفرح بأولادك يا جدع".

وأحيا تامر حسني حفل ذكرى تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية، وقدم باقة من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحضور.

ويواصل تامر حسني استعداداته لبدء تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" والذي كشف منذ أيام عن انضمام الفنان باسم سمرة لفريق العمل، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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