كاريس بشار ترد على دعوات ترحيل النازحين السوريين من لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة السورية كاريس بشار عن موقفها حيال المطالبة في لبنان بترحيل النازحين السوريين إلى بلدهم، بعد حادثة خطف وقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل، باسكال سليمان.

وأعلنت أنه “علينا أن نفكر بهؤلاء الاشخاص الذين تركوا منازلهم وبلدهم رغماً عنهم وألا نظلمهم”، موضحة في مقابلة عبر قناة CNN بالعربية أن “لا أحد قد ترك بلده برغبته.. وما حدا رح يترك بيته ببلده قد ما كان متواضع وبسيط وفقير ومعدوم، كرمال يروح على بلد تاني ويعيش بخيمة، ويتعرض لكل المضايقات اللي عم يتعرضولها النازحين، من قسوة في طريقة التعاطي اللاإنسانية”.

وعليه، تمنت كاريس “أن يصار إلى التخفيف عنهم إعلامياً.. والأفضل أن نفكر بهؤلاء الأشخاص ولا نظلمهم ونساعدهم قدر الإمكان، وفوق كل هالظروف القاهرة والقاسية، كمان عم تضغطوا عليهن ليرجعوا”، وفق قولها.

وأضافت: “عندما تؤمّن للنازح بيتاً في بلده ويشعر بأنه سيعيش بأمان، عندها يحق للمسؤولين دعوته للعودة إلى بلده”، وتابعت: “بس تأمنله بيت لهالنازح ببلده بغض النظر من المسؤول عن تأمين البيت، عندها يمكنك أن تسأل النازح ما إذا كان يفضّل العيش في خيمة أو العودة إلى بلده والعيش في منزله الآمن”.

وخلال حديثها عن مشاركتها في مسلسل “النار بالنار” الذي عرض في السباق الرمضاني 2023، وتناول الإشكالية والعنصرية بين اللبنانيين والسوريين، اعترفت كاريس بشار أنها على الصعيد الشخصي لم تعان إطلاقاً من العنصرية خلال وجودها في لبنان، وقالت: “على صعيد شخصي، نهائياً وعلى الإطلاق، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالتجييش في هذا الاتجاه، لذا عندما تتابع ما يُكتب تشعر وكأنك لا يمكنك أن تمشي في شوارع لبنان، ولكن عندما تعيش في البلد تعرف أن هذا الأمر غير صحيح، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد عنصرية، وهي موجودة عند بعض الأشخاص” الذين وصفتهم بـ”المختلين عقلياً”.

وفي السياق عينه، ختمت بالإشادة بالشعب اللبناني، معتبرة أنه “شعب يحب الحياة مهما كانت الظروف المحيطة به صعبة”، ورأت “أن لبنان كان وجهه خيراً عليها وهي تقيم فيه ولا تزال لغاية اليوم”.