بعد 8 سنوات على لقائهما.. هل يُكلّل توم هولاند وزيندايا علاقتهما بالزواج؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال مصدر مقرّب من النجمين الأميركيين زيندايا وتوم هولاند إنهما تحدثا عن إمكانية زواجهما مستقبلاً، وذلك وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مجلة “بيبول” الأميركية.

وأضاف المصدر نفسه أن الثنائي المذكور يفضل عدم عرض التفاصيل الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن “تسليط الضوء على العلاقة الرومانسية لم يكن سهلاً أو مريحًا لأي طرف على الإطلاق”.

وصرّحت زيندايا التي التقت هولاند منذ ثماني سنوات، في وقت سابق من هذا الشهر لمجلة “فوغ” Vogue أنه “اجتاز سُلّم النجومية في هوليوود بشكل جميل”.

كما تقوم زيندايا حالياً بجولة ترويجية لفيلمها الجديد Challengers، الذي سيبدأ عرضه نهاية هذا الأسبوع.