“الليلة عيدي”.. رولان مهنا يطرح أغنيته الجديدة بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان اللبناني الشاب رولان مهنا لطرح أغنية جديدة بعنوان “الليلة عيدي” يوم الأحد 28 أبريل على قناته على يوتيوب والمواقع الموسيقية.

ونشر رولان مهنا بوستر الأغنية عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلاً: “انتظروا اغنية الليلة عيدي يوم الأحد 28 أبريل الساعة 6 بتوقيت بيروت”.

أغنية “الليلة عيدي” هي من كلمات وألحان رولان مهنا وتوزيع Koko B.

ومن العروف أن برصيد رولان مهنا العديد من الأغنيات ومنها “حاسب منه، وأنا ليا قلب، نعيش أملنا، بين القلبين، هسأل سؤال، ما حلّو”، و “مخنوق” التي طرحها مؤخراً وحققت أكثر من مليون مشاهدة واستماع عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الموسيقية.