بالأسود .. دينا الشربيني من أحدث جلسة تصوير

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة دينا الشربيني، جمهورها ومتابعيها مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت دينا الشربيني في الصور التي نشرتها على “إنستجرام”، ترتدي جامبسوت من اللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، وبمكياج ناعم وبسيط .

دينا الشربيني

يعرض للفنانة دينا الشربيني بجميع دور العرض السينمائي، فيلم شقو، ويشاركها البطولة النجوم عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا.

دينا الشربيني

قصة فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتجسد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.

فيلم شقو، يعد التعاون السادس بين عمرو يوسف ودينا الشربيني بعد أن قدما معا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن اكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

فيلم شقو

آخر أعمال دينا الشربيني

شاركت دينا الشربيني في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، من خلال مسلسل كامل العدد بلس 1، والذي حقق نجاحًا كبيرًا .

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023 .

مسلسل كامل العدد +1

أحداث مسلسل كامل العدد الجزء 1

تتضمن أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى، كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

مسلسل كامل العدد +1

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف: يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج: خالد الحلفاوي.

صدقي صخر ينضم لمسلسل كامل العدد+ 1

انضم الفنان صدقي صخر لأبطال مسلسل كامل العدد +1، ليخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2024.