دينا فؤاد: مسلسل "الاختيار" الأقرب الى قلبي.. وتكريم الرئيس السيسي "أجمل لحظات حياتي"

ياسر رشاد - القاهرة - أتمنى تجسيد دور فتاة "خرساء".. وأرفض أى مشاهد "فجة" لأنى سيدة مصرية



أكدت النجمة دينا فؤاد، أنها سيدة مصرية من داخلها، وترفض أي دور فني خارج عن تقاليدها وعاداتها، قائلة :"أنا ست مصرية عندي بنت، ومش تحت أمر المخرج وأرفض أي مشاهد فيها فجاجة".

وأضافت دينا فؤاد خلال حوارها ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون» مع خالد أبو بكر، أنها تعتبر دورها في مسلسل «الاختيار» من أقرب الأدوار إلى قلبها بسبب التكريمات التي حصلت عليها، وأضافت :«دوري في مسلسل «الاختيار» من أقرب الأدوار إلى قلبي، لأنه جعلنى أعيش لحظة من أجمل لحظات حياتي، وتكريمي من السيد رئيس الجمهورية بعد تجسيدي لدور زوجة هشام عشماوي»، وتابعت: «كانت لحظة فارقة في حياتي، ولم أتوقع أن أصل إلى التكريم بتلك السرعة، وقلت بيني وبين نفسي أن هناك الكثير من الفنانات ممكن يقضوا كل تاريخهم ولا يحظوا باللحظة التي حظيت بها، وهو أول مسلسل عربي يطلع ترند عالمي»، وأكملت: «وصلنا لترند رقم 4 عالميًا في أكثر من حلقة، والعالم كله شاهد الحلقة وليس فقط الوطن العربي، ونجح على مستوى العالم كله».



وعن الأدوار التى تتمنى تجسيدها خلال الفترة المقبلة قالت :"نفسي ألعب دور فتاة خرساء، وقعدت أعيط جنب مدير التصوير أثناء مشهد القبض على حنان بالملاية".



وكانت النجمة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا بمسلسل حق عرب والذى عرض رمضان الماضى، وتصدرت تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل "حق عرب"، كما سبق وتصدرت الترند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج "#حنان مظلومة حق عرب"، واحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، واستطاعت دينا فؤاد أن تتفوق على نفسها بأداء مميز، وأكدت على نجوميتها المطلقة وأنها فنانة موهوبة تمتلك مقومات النجومية.